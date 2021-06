Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen-Dolberg. Pedelecfahrer leicht verletzt

Warendorf (ots)

Am Montag, 31.5.2021, 16.35 Uhr verletzte sich ein Pedelecfahrer bei einem Verkehrsunfall auf der Alleestraße in Dolberg leicht. Der 73-jährige Dolberger befuhr mit seinem Pedelec die Straße Am Königsbusch und kreuzte die Alleestraße, um weiter auf dem Dillweg zu fahren. In diesem Moment bog ein 47-jähriger Ennigerloher mit seinem Auto von links auf die Alleestraße in Richtung Beckum ab und fuhr gegen das Hinterrad des Pedelecs. Rettungskräfte versorgten den leicht verletzten Dolberger an der Unfallstelle. Es entstand geringer Sachschaden.

