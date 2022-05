Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Asperg: Rollerfahrer flüchtet ohne erforderlichen Führerschein vor der Polizei

Ludwigsburg (ots)

Zu einer Verfolgungsfahrt mit einem Rollerfahrer kam es am Sonntag gegen 17:40 Uhr im Bereich Asperg. In der Neckarstraße zog ein 18-jähriger Rollerfahrer zunächst die Aufmerksamkeit einer Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Kornwestheim auf sich, da er ohne vorgeschriebenen Sicherheitshelm unterwegs war. Aus diesem Grund sollte er einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Im Bereich der Südlichen Alleenstraße missachtete er jedoch die Anhaltezeichen des Streifenwagens und versuchte sich über die Filsstraße und im weiteren Verlauf über die Saarstraße der Kontrolle zu entziehen. Hierbei kollidierte er mit einem am Fahrbahnrand geparkten Paketzustellfahrzeug, setzte jedoch seine Fahrt in Richtung Eglosheimer Straße fort. Auf Höhe eines parallel zur Eglosheimer Straße verlaufenden Feldwegs stürzte der Rollerfahrer in einer Kurve von seinem Roller und zog sich leichte Verletzungen zu. Nachdem die Beamten dem Flüchtigen habhaft wurden, stellte sich heraus, dass der 18-Jährige nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis war. Zudem fuhr er den Roller unbefugt und ohne Wissen des Inhabers. Durch den Sturz wurde der Rollerfahrer leicht verletzt. Die Ermittlungen zur entstandenen Schadenshöhe dauern an.

