Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gärtringen: Zigarettenautomat aufgebrochen

Ludwigsburg (ots)

Dem Anschein nach mit einem blauen Hebelwerkzeug haben sich bislang noch unbekannte Täter an einem in der Bahnhofstraße in Gärtringen aufgestellten Zigarettenautomat zu schaffen gemacht. Vermutlich in der Nacht zum Samstag brachen sie den Automaten auf und entwendeten die darin befindliche Geldkassette. Die Höhe des Diebesgutes kann noch nicht beziffert werden, die Ermittlungen hierzu dauern an. Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich beim Polizeiposten Gärtringen unter Tel. 07034 2539-0.

