POL-BN: Mehrere Einbruchsversuche in Bonn-Castell - Unbekannte hebelten an Haustüren von Mehrfamilienhäusern - Wer hat etwas beobachtet?

In dem Zeitraum zwischen dem 05.08.2022, gegen 17:00 Uhr, und dem 06.08.2022, gegen 14:45 Uhr, machten sich Unbekannte an gleich fünf Haustüren von Mehrfamilienhäusern auf der Kölnstraße in Bonn-Castell zu schaffen.

An den Türen stellten Bewohner jeweils gut sichtbare Hebelspuren fest - nach den aktuellen Feststellungen gelang den Tätern jedoch in keinem Fall das gewaltsame Öffnen.

Nach erfolgter Befundaufnahme durch die alarmierten Polizeikräfte hat das zuständige KK 13 hat die weitergehenden Ermittlungen zu den gescheiterten Einbrüchen übernommen. Zeugen, die Beobachtungen mit einem möglichen Zusammenhang zu den geschilderten Geschehen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228-150 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

