FW Bremerhaven: Abschließende Meldung des Stabes Außergewöhnliche Ereignisse (SAE) der Feuerwehr Bremerhaven

Die Feuerwehr Bremerhaven rückte seit Freitagmorgen 06:00 Uhr, bis Samstag 16:00 Uhr, zu insgesamt 165 Sturmeinsätzen im Stadtgebiet Bremerhaven aus. Davon erfolgten am 19.02.2022 in der Zeit von 8:00 Uhr bis 16:00 Uhr 59 sturmbedingte Einsätze. Der Stab "Außergewöhnliche Ereignisse" übergab um 16:00 Uhr die Einsatzlenkung wieder an die Integrierte Regionalleistelle Unterweser-Elbe. Somit erfolgt die Gefahrenabwehr wieder im Regelbetrieb. Aktuell sind die Einsatzkräfte noch bei 5 Einsatzstellen aktiv. Dies ist noch keine abschließende Einsatzzahl "Sturmtief", weitere Einsätze werden von der Leitstelle fortgeführt. Die gestern bekanntgegebenen Kontaktdaten des "Stabes Außergewöhnliche Einsätze" sind ab sofort nicht mehr besetzt. Bei dringenden Rückfragebedarf bitte Kontaktaufnahme über die bekannten Kontaktnummern der IRLS (Leitstelle).

