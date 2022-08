Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung des PK Oberharz vom 22.08.2022

Goslar (ots)

Am Sonntagnachmittag, zw. 13 Uhr und 15 Uhr, ereigneten sich zwei Motorradunfälle im Zuständigkeitsbereich des PK Oberharz. Der erste Motorradfahrer, ein 30 Jahre alter Mann aus Lüneburg, befuhr die L 504 von Altenau in Ri. Torfhaus. Er setzte zum Überholen eines Pkw an, bemerkte dann den nahenden Gegenverkehr und wich nach links in das Bankett aus. Dabei kam er zu Fall und verletzte sich leicht. Am Motorrad entstand Sachschaden von ca. 700 Euro.

Der zweite Motorradfahrer befuhr die B 242 von CLZ in Ri. Wildemann. Nach den Kurven vor Silbernaal erblickte er eine umgekippte Baustellenampel auf der Fahrbahn. Er versuchte ein Überfahren zu verhindern und bremste. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam er dabei zu Fall und rutschte gegen die Leitplanke. Der 58jährige Kradfahrer aus Bad Grund wurde daraufhin schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf 3500 Euro geschätzt.

Killig, PHK

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell