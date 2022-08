Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 22.08.2022

Goslar (ots)

Goslar / Schladen

-Festnahme eines entwichenen Strafgefangenen

Am 18.8.2022, gegen 13:45 Uhr, gelang es einem 35-jährigen Mann, der im Maßregelvollzugszentrum in Bad Rehburg - Loccum untergebracht war, aus der Einrichtung zu fliehen.

Aufgrund der Erkenntnisse des örtlich zuständigen Polizeikommissariats Stolzenau ergab sich der Verdacht, dass der Flüchtige möglicherweise alte Kontaktanschriften im Goslarer Stadtteil Oker sowie in Bad Harzburg/Harlingerode aufsuchen könnte. Die über mehrere Stunden durchgeführten Observationen dieser Wohnungen sowie weiterer möglicher Anlaufpunkte ergaben zunächst keine neuen Hinweise auf den Verbleib des Entwichenen.

Im Rahmen der weiteren intensiven polizeilichen Ermittlungen konnte der 35-Jährige am 19.08.22, gegen 16.20 Uhr, am Bahnhof in Schladen lokalisiert werden.

Der Flüchtige ließ sich dort durch speziell geschulte Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Goslar widerstandslos festnehmen und wurde zurück in das Maßregelvollzugszentrum verbracht.

Es bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefährdung der Öffentlichkeit.

Schulenburg-Altenau

-"Badetoter" am Zankwieser Teich (Festenburg)

Am Nachmittag des 21.08.22 hielt sich ein 59-jähriger Mann aus Goslar am Zankwieser Teich im Bereich Festenburg zum Baden auf.

Gegen 15.45 Uhr bemerkten andere Badegäste, dass der Goslarer leblos im Wasser trieb, und zogen ihn ans Ufer.

Trotz aller eingeleiteten Rettungsmaßnahmen, bei denen auch ein Notarzt aus Göttingen mit dem Hubschrauber eingeflogen wurde (s.Foto), kam für den Goslarer jede Hilfe zu spät.

Das 1. Fachkommissariat des Zentralen Kriminaldienstes hat die Ermittlungen zur Klärung der Todesumstände aufgenommen. Hinweise auf ein mögliches Fremdverschulden liegen derzeit nicht vor.

GS-Rammelsberg

-Einbruch in Wohnwagen

In der Zeit von Freitag, 19.08.2022, 22:00 Uhr - Sonntag, 21.08.2022, 20:40 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter in einen in der Rammelsberger Str., Höhe Hausnr. 1, abgestellten Wohnwagen ein. Dort durchwühlten sie das Fahrzeuginnere, machten aber nach derzeitigen Ermittlungsstand keine Beute. Es entstand jedoch ein Sachschaden in dreistelliger Höhe.

Die Polizei Goslar bittet um sachdienliche Hinweise unter der 05321 / 3390.

-Lüdke, KHK-

