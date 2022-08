Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Bad Harzburg am 22.08.22

Goslar (ots)

Verkehrsunfall mit verletzter Person - Am Sonntag, dem 21.08.22, um 14.10 Uhr, ereignete sich in der Goslarschen Straße, Bad Harzburg, ein Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer verletzt wurde. Ein 56-jähriger Fahrer eines LKW versuchte mit seinem Fahrzeug rückwärts in eine Parklücke einzuparken. Dabei übersah er einen hinter ihm wartenden 57-jährigen Motorradfahrer. Bei einem Versuch dem LKW auszuweichen stürzte der Motorradfahrer. Dabei wurde er leicht verletzt. An dem Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1000.-- EUR. -Hertrampf, PHK

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell