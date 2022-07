POL-IZ: 220714.2 Itzehoe: Verkehrsteilnehmer geraten aneinander

Itzehoe (ots) - Am Montag um 7:22 Uhr meldete sich eine Mitarbeiterin der Arbeiterwohlfahrt bei der Polizei, nachdem sie im Gebäude an der Stiftstraße einen Einbruch feststellte. Unbekannte Täter öffneten ein Fenster im Innenhof und drangen so in das Gebäude ein. Nachdem sie Bürotüren aufbrachen und die Räume nach Wertgegenständen durchsuchten, entwendeten sie mehrere Computer, Monitore, einen Beamer und eine ...

mehr