Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Berauscht am Steuer

Bocholt (ots)

Unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen war ein am Samstagabend in Bocholt ein Mann mit seinem Wagen unterwegs. Polizeibeamte hatten den Autofahrer in der Innenstadt kontrolliert. Ein Drogentest schlug positiv an, und ein Atemalkoholtest ließ auf einen Blutalkoholwert von circa 1,4 Promille schließen. Ein Arzt entnahm dem Fahrer in der Polizeiwache zwei Blutproben. Zudem stellte sich heraus, dass der 38-Jährige keine gültige Fahrerlaubnis besitzt. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt und leiteten ein Strafverfahren ein. (to)

