Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken-Weseke - Schrott eingeladen und verschwunden

Borken (ots)

Tatort: Borken-Weseke, Schwotte Heck;

Tatzeit: 16.12.2022, 09.30 Uhr;

Altmetall gestohlen haben Unbekannte am Freitag in Borken-Weseke. Zwei Unbekannte hatten gegen 09.30 Uhr ein Grundstück an der Straße Schwotte Heck mit einem Transporter angesteuert. Einer Zeugin gegenüber hatten sie den Eindruck erzeugt, dass die Mitnahme einer alten Waschmaschine und weiteren dort gelagerten Altmetalls aufgrund einer vorherigen Absprache erfolge. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell