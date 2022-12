Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau-Epe - Beim Abbiegen kollidiert

Gronau (ots)

Unfallort: Gronau-Epe, Alstätter Straße;

Unfallzeit: 16.12.2022, 14.15 Uhr;

Leichte Verletzungen haben eine Autofahrerin und ein Autofahrer am Freitag in Gronau-Epe bei einem Verkehrsunfall erlitten. Eine 26-Jährige hatte gegen 14.15 Uhr die Alstätter Straße stadtauswärts befahren. Als die Gronauerin nach links in den Amelandsweg abbog, stieß sie mit dem entgegenkommenden Fahrzeug eines 52 Jahre alten Ahausers zusammen. Die beiden Leichtverletzten kamen per Rettungswagen ins Krankenhaus. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell