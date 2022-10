POL-NOM: Illegale Müllentsorgung

Uslar (ots) - B 241 zwischen Amelith und Lauenförde, Freitag, 30.09.2022, 15.55 Uhr B 241 (st) - Lkw verunglückt Ein 36 - Jähriger Fahrzeugführer aus Borken befuhr mit seinem Lkw - Gespann die B 241 von Amelith kommend in Richtung Lauenförde. Durch plötzliches Ausscheren seines Anhängers kam er auf gerader Strecke nach rechts von der Fahrbahn ab und blieb liegen. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 10000 Euro. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Northeim ...

