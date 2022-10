Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht mit anschließender Verfolgungsfahrt

Northeim (ots)

Bereich Uslar, Hardegsen, Nörten-Hardenberg, Montag, 03.10.2022, 01:33 Uhr bis 01:54 Uhr,

Northeim (Gro)

Zu einer Verfolgungsfahrt kam es nach einer Unfallflucht, die sich am 03.Oktober 2022, gegen 01:33 Uhr, ereignet hatte. Ein 29-Jähriger aus dem Bereich Uslar war in Schlarpe mit seinem Pkw, einem Mercedes, gegen ein geparktes Fahrzeug (Mini Cooper, genaue Schadenshöhe noch unbekannt) gefahren und hatte dieses beschädigt. Anschließend verließ er die Örtlichkeit in Richtung Hardegsen. Im Rahmen der eingeleiteten Fahndung stellten Beamte/-innen des Einsatz- und Streifendienstes der PI Northeim in Hardegsen, Göttinger Straße, an der dortigen SB Tankstelle das flüchtige Fahrzeug fest. Der o.g. 29-Jährige stoppte daraufhin den Tankvorgang und verließ die Örtlichkeit mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Nörten-Hardenberg. Über die B 241 und die B 446 führte er seinen Pkw teils mit Geschwindigkeiten von ca. 200 km/h bei teilweise erlaubten 70 km/h. Zu einer Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer kam es nicht, da zu diesem Zeitpunkt nahezu kein Verkehr herrschte. Im Kreisverkehrsplatz B446 / Auffahrt BAB 7 FR Hannover verlor der Fahrzeugführer die Kontrolle über seinen Pkw und fuhr über einen Bordstein auf ein angrenzendes Feld. Hierbei wurden Reifen an seinem Fahrzeug beschädigt, zu einem Fremdschaden kam es zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Trotz dessen setzte der 29-Jährige seine Flucht in Richtung Nörten-Hardenberg und dann weiter in Richtung Angerstein und Bovenden fort. Während der Flucht verlor das Fluchtfahrzeug zwei beschädigte Reifen, sodass es nur noch auf der Felge fuhr. Auf Höhe der K 453, Abschnitt 20, Station 0,88 verliert der Fahrzeugführer erneut die Kontrolle über sein Fahrzeug und kommt von der Fahrbahn ab. Er streift einen Straßenbaum, beschädigt ein Verkehrszeichen und die Absperrung eines Grabendurchlasses. Nachdem das Fahrzeug zum Stehen kommt, verlässt der Fahrer das Fahrzeug und läuft auf ein angrenzendes Feld, wo er widerstandslos vorläufig festgenommen werden kann. Leichtverletzt wird der Fahrzeugführer in ein Krankenhaus eingeliefert, wo ihm aufgrund seiner Alkoholisierung eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt wurde. Am Pkw des Flüchtigen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro. Der Schaden am Verkehrszeichen und am Grabendurchlass beträgt ca. 3.000 Euro.

Strafverfahren u.a. wegen Verkehrsunfallflucht, Gefährdung des Straßenverkehrs sowie einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen wurden eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell