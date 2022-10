Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Diebstahl aus verschlossenem PKW

Bad Gandersheim (ots)

37574 Einbeck OT Kreiensen, Grundstück im Steinweg

Im Zeitraum von Samstag, 01.10.2022 ca. 17:00 Uhr bis Sonntag, 02.10.2022 ca. 12:00 Uhr kam es im Bereich Steinweg in 37574 Einbeck OT Greene zu einem Diebstahl aus einem PKW. Der PKW, ein blauer Mercedes Benz, Modell E 200, Baujahr 2001 befand sich verschlossen auf einem Grundstück im Steinweg, gegenüber der Hausnummer 29 abgestellt. Durch den oder die bislang unbekannten Täter wurde das Fahrzeug zunächst geöffnet, um anschließend das Autoradio, die Batterie und den Schaltknauf zu entwenden. Den Gesamtschaden, bestehend aus dem Zeitwert der gestohlenen Gegenstände, sowie des zusätzlich entstandenen Sachschadens am PKW schätzt die Polizei auf ca. 1.000 Euro. Personen, die sachdienliche Hinweise zum Tathergang oder möglichen Tätern machen können, wenden sich bitte an das Polizeikommissariat Bad Gandersheim (05832 - 919200). (Ham)

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell