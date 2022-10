Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Kraftstoff aus LKW entwendet

Bad Gandersheim (ots)

B64, Parkplatz Höhe Bad Gandersheim, Donnerstag 29.09.2022, 20:30 Uhr - Freitag 30.09.2022, 06:30 Uhr

In dem Tatzeitraum von Donnerstag 29.09.2022, 20:30 Uhr bis Freitag 30.09.2022, 06:30 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter aus einem LKW, welcher auf einem Parkplatz an der B64 Höhe Bad Gandersheim abgestellt war, circa 250 Liter Diesel. Durch den Diebstahl entstanden des Weiteren Schäden an dem LKW. Die Schadenssumme beläuft sich auf circa 700,- Euro. Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Zeugen, die in dem genannten Zeitraum im Bereich der B64 Höhe Bad Gandersheim verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Gandersheim (Telefon: 05382-919200) in Verbindung zu setzen.(geh)

