Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Emmertsgrund: Unbekannte stehlen Häcksler von Gartengrundstück - Polizei sucht Zeugen

Heidelberg-Emmertsgrund: (ots)

Im Zeitraum zwischen Freitag, 16:00 Uhr und Samstag, 11:30 Uhr verschafften sich ein oder mehrere unbekannte Täter unbefugt Zutritt zu einem Gartengrundstück in der Jaspersstraße, indem sie ein am Gartentor angebrachtes Vorhängeschloss aufbrachen. Sie entwendeten einen Laubhäcksler der Marke GardenCat im Wert von ca. 800 EUR, der im hinteren Bereich des Gartens unter einer Plane aufbewahrt worden war. Das über 100 Kilogramm schwere Gartengerät war außerdem mit einer Stahlkette an einem großen Stein befestigt. Die Stahlkette war augenscheinlich durchtrennt worden. Wer die unbekannten Einbrecher sind und wie ihnen der Abtransport des schweren Gerätes gelang, ist Gegenstand der Ermittlungen der Polizei. Zeugen, die sachdienlichen Hinweise zu dem oder den unbekannten Einbrechern geben können, melden sich bitte beim Polizeirevier Heidelberg-Süd, Tel.: 06221 34180.

