Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Schöppingen - Baumaschine entwendet

Schöppingen (ots)

Tatort: Schöppingen, Düsseldorfer Straße;

Tatzeit: zwischen 15.12.2022, 17.00 Uhr, und 16.12.2022, 14.00 Uhr;

Einen Schneidetisch samt Steintrennmaschine haben Unbekannte in Schöppingen aus einer Lagerhalle gestohlen. Um in das Gebäude an der Düsseldorfer Straße zu gelangen, hatten sich die Einbrecher am Eingangstor gewaltsam zu schaffen gemacht. Zu der Tat kam es zwischen Donnerstag, 17.00 Uhr, und Freitag 14.00 Uhr. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell