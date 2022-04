Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Diebstahl einer Geldbörse in Brake +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Vermutlich eine unbekannte Frau hat am Mittwoch, 20. April 2022, gegen 12:00 Uhr, die Geldbörse einer Brakerin entwendet.

Die 65-jährige Geschädigte hielt sich zur Tatzeit in einem Discountmarkt in der Weserstraße in Brake auf. Während des Einkaufs entwendete eine unbekannte Person die Geldbörse aus dem Einkaufswagen der 65-Jährigen. Eine entwendete Bankkarte aus dem Portemonnaie wurde noch im Einkaufszentrum in der Weserstraße zum Abheben eines Geldbetrags genutzt. Auf der Videoaufzeichnung des überwachten Geldautomaten ist gegen 12:10 Uhr eine Frau erkennbar, die die Karte der Geschädigten einsetzte.

Wer Hinweise zum Diebstahl oder der Frau geben kann, die die entwendete Karte eingesetzt hat, wird gebeten, sich unter 04401/935-0 mit der Polizei Brake in Verbindung zu setzen.

