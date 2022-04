Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 im Bereich der Gemeinde Emstek +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Hoher Sachschaden ist am Donnerstag, 21. April 2022, gegen 04:30 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 im Bereich der Gemeinde Emstek entstanden.

Zur Unfallzeit befuhr ein 38-jähriger Mann aus dem Landkreis Osnabrück mit einem Lastzug die Autobahn 29 in Richtung Dreieck Ahlhorn. Im Dreieck wechselte er mit seinem Gespann auf die Autobahn 1 und wollte in Richtung Osnabrück auffahren. Ein bislang unbekannter Fahrer eines Sattelzuges soll den 38-Jährigen dabei geschnitten und zum Ausweichen nach rechts gezwungen haben. Dadurch kollidierte der Lastzug auf einer Länge von fast 150 Metern mit der Außenschutzplanke. Der Anhänger kippte dabei auf die rechte Seite. Der entstandene Gesamtschaden am Lastzug und den Schutzeinrichtungen der Autobahn wurde auf etwa 30.000 Euro beziffert. Für die Bergung des Anhängers kam ein Kran zum Einsatz. Der rechte Fahrstreifen der Autobahn 1 musste von 07:00 bis 08:45 Uhr gesperrt werden. Zu nennenswerten Verkehrsbehinderungen kam es aber nicht.

Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben, werden gebeten, sich unter 04435/9316-0 mit der Autobahnpolizei Ahlhorn in Verbindung zu setzen.

