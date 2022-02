Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Vermisster aus Staufenberg ist wieder da! - Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung

Gießen (ots)

Staufenberg:

Bezug zur Pressemeldung vom 02.02.2022

Der seit Mittwochmittag (02. Februar) vermisste 59-jährige Mann aus Staufenberg ist wieder da. Er wurde in einem Feld in der Nähe seines Wohnortes aufgefunden und lebt. Er befindet sich jetzt in einem Krankenhaus. Wir bedanken uns bei der Bevölkerung und den Medien für die Unterstützung und bitten um Löschung der personenbezogenen Daten.

