POL-GI: Pressemeldungen vom 02.02.22

Gießen: Autos aufgebrochen

Zwei Autobesitzer meldeten am Dienstag eingeschlagenen Scheiben an ihren PKW. Zwischen 15.00 Uhr am Montag (31. Januar) und 06.00 Uhr am Dienstag (01. Februar) schlugen Unbekannte in der Grünberger Straße die Scheiben eines blauen Ford ein und entwendeten aus dem Handschuhfach eine Starterbatterie. In der Händelstraße geriet am Dienstag zwischen 18.55 und 19.30 Uhr ein grauer Polo in den Fokus von Dieben. Auch hier schlugen sie die Scheibe ein und entwendeten ein Handtasche mit persönlichen Dokumenten. Die Schäden an den Autos werden auf 200 bis 250 Euro geschätzt. Wer hat dort verdächtige Personen beobachtet. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen- Süd unter 0641/7006-3555 entgegen.

Gießen: E-Bikes aus Keller gestohlen

In der Straße "Am Zollstock" schlugen Fahrraddiebe in dem Keller eines Mehrfamilienhauses zu. Sie brachen offenbar über ein gekipptes Fenster des Fahrradkellers ein und machten sich an den Schlössern zu schaffen. Mit zwei E-Bikes der Firmen CUBE (Typ Stereo Hybrid 120) und Focus (Typ Thron 7.7) suchten sie das Weite. Den Diebstahl stellten die Fahrradbesitzer am Dienstag gegen 19.15 Uhr fest. Wer hat dort in den vergangenen Wochen etwas Verdächtiges beobachtet? Wer kann Angaben zum Verbleib der beiden E-Bikes machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Tür aufgehebelt

Etwa 1.000 Euro Sachschaden hinterließen Unbekannte an der Tür eines Wohn- und Geschäftsgebäudes in der Frankfurter Straße. Zwischen 16.00 Uhr am Donnerstag (27. Januar) und 17.00 Uhr am Montag (31. Januar) hebelte sie eine Tür auf. In den Geschäftsräumen brachen sie eine Geldkassette auf und stahlen daraus das Bargeld. Wer hat im fraglichen Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht. Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter 0641/7006-6555 in Verbindung zu setzen.

Linden: Ohne Beute geflüchtet

Offenbar ohne Beute flüchteten Unbekannte nach einem Einbruch in ein Vereinsheim an der "Gießener Pforte" in Großen-Linden. Die Täter agierten zwischen 17.00 Uhr am Mittwoch und 09.15 Uhr am Dienstag. Sie schlugen ein Fenster ein, stiegen in das Gebäude ein und durchsuchten die Räume. Nach bisherigen Erkenntnissen fehlt aus dem Vereinsheim nichts. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Gießen unter 0641/7006-6555.

Gießen: Auseinandersetzung im Fachgeschäft

In einem Fachgeschäft am "Marktplatz" gerieten am Dienstagabend gegen 20.30 Uhr zwei Männer in Streit. In dessen Verlauf schlug ein 58-Jähriger einen 60-Jährigen ins Gesicht. Anschließend versuchte der Ältere seinen Kontrahenten mit einem Schraubenzieher anzugreifen traf ihn glücklicherweise nicht. Die Polizei hat gegen beide Beteiligte ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Gießen: Radfahrer mit Speed und unter Drogeneinfluss erwischt

Um kurz nach Mitternacht (02. Februar) hielt die Polizei in der Marburger Straße einen Radfahrer an. Nachdem der Drogentest des 38-Jahre alten Mann positiv auf Kokain reagiert hatte, räumte er den Konsum ein. Die Fahrt mit seinem Mountainbike endete und der Mann musste mit zur Blutprobe auf die Wache.

Gießen: Flüchtige Ladendiebe festgenommen

Die Polizei hat am Dienstagabend nach einem Ladendiebstahl zwei Verdächtige im Alter von 32 und 45 Jahren festgenommen. Zusammen mit einem Komplizen hatten sie es in einem Einkaufsmarkt in der Ferniestraße auf Getränke, Bekleidungsstücke und Kosmetika abgesehen. Ein Ladendetektiv erwischte sie und konnte den Komplizen, einen 18-jährigen Mann, festhalten. Die älteren Ladendiebe flüchteten in Richtung Bismarckstraße. Im Zuge von Fahndungsmaßnahmen stoppten Polizisten die Flüchtenden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entließen die Beamten das Trio wieder.

Verkehrsunfälle:

Laubach: Anhänger beschädigt und weggefahren

Am Dienstag (02.Februar) gegen 09.30 Uhr befuhr ein Unbekannter die Buderusstraße in Ruppertsburg und streifte beim Vorbeifahren einen am Fahrbahnrand (Höhe 4) geparkten Anhänger. Der Unbekannte fuhr weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden in bislang unbekannter Höhe zu kümmern. Vermutlich handelt es sich bei dem Fahrzeug um einen schwarzen Nissan Qashqai. Angaben zu dem Fahrzeug oder der Identität des Fahrers bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Lollar: Unfallflucht im Kirschgarten

1.000 Euro Schaden beklagt der Besitzer eines Mazdas nach einer Unfallflucht zwischen Donnerstag (27.Januar) 14.00 Uhr und Freitag (28.Januar) 08.00 Uhr in der Straße "Kirschgarten". Als die Besitzerin zu ihrem blauen Mazda 3 zurückkam, war dieser auf der Fahrerseite beschädigt. Der Unfallverursacher fuhr davon, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Biebertal: Ausweichmanöver führt zu Unfall

Am Montag (31.Januar) gegen 12.40 Uhr befuhr ein 34-Jähriger aus Heuchelheim in einem BMW die Landstraße 3045 in Richtung Rodheimer Straße. Dabei kam dem BMW-Fahrer ein Unbekannter entgegen, der auf die Gegenspur geriet. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich der Heuchelheimer nach rechts aus und streifte die Leitplanke. Der Unbekannte entfernte sich, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Es entstand Sachschaden in Höhe von 5.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: Beim Abbiegen Verkehrszeichen beschädigt

Ein 67-jähriger Mann aus Hanau in einem LKW befuhr am Dienstag (01.Februar) gegen 11.40 Uhr die Marktstraße und beabsichtigte in die Straße "Löbers Hof" einzubiegen. Offenbar übersah der LKW-Fahrer dabei ein Verkehrsschild und stieß dagegen. Es entstand nur geringer Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen: Beim Ausparken Ford touchiert

Am Dienstag (01.Februar) gegen 13.45 Uhr touchierte eine 21-jährige Frau aus Gießen in einem Fiat beim Ausparken einen geparkten Ford in der Karl-Follen-Straße. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 200 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Heuchelheim: Fußgänger angefahren

Ein zunächst Unbekannter in einem VW fuhr am Dienstag (01.Februar) gegen 15.00 Uhr rückwärts von einem Parkplatz in der Gießener Straße/Bachstraße. Hierbei fuhr der Unbekannte über den Fuß eines 34-Jährigen aus Nidda, der neben dem Fahrzeug stand. Trotz eines Gesprächs der beiden Unfallbeteiligten entfernte sich der VW-Fahrer unerlaubt vom Unfallort. Der Niddaer verletzte sich dabei leicht. Die Ermittlungen führten zu einem 65-Jährigen aus dem Landkreis Gießen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: Anhänger beschädigt VW

Ein 53-jähriger Mann in einem Sprinter mit Anhänger parkte am Dienstag (01.Februar) gegen 15.30 Uhr in der Marburger Straße (Höhe 38) am Fahrbahnrand. Dahinter stand ein 46-Jähriger in einem VW. Als der Sprinter-Fahrer losfuhr, stieß er mit dem Anhänger gegen die Motorhaube des VW. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von 150 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

A45/Langgöns: Unfall beim Spurwechsel

Eine 25-jährige Frau in einem Renault befuhr Mittwochmorgen (02.Februar) gegen 08.50 Uhr die linke Spur der Bundesautobahn 45 in Richtung Hanau. Verkehrsbedingt bremste die Renault-Fahrerin stark ab und wechselte auf die rechte Spur vor einen LKW. Dabei kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Die 25-Jährige verletzte sich leicht und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf insgesamt 7.400 Euro. Hinweise bitte an die Autobahnpolizei Butzbach unter Tel. 06033/7043-5010.

