Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Allen Warnungen zum Trotz - Geschädigte macht es WhatsApp-Betrügern leicht

Bocholt (ots)

Gleich dreimal hat im Auftrag der angeblichen Tochter eine Bocholterin in der vergangenen Woche Geld an Betrüger überwiesen. Der Schaden liegt im mittleren vierstelligen Eurobereich. Die Gauner hatten mit der Geschichte um ein neues Handy und der noch nicht eingerichteten Bank-App die Frau getäuscht. Trotz der unzähligen Warnungen über die Medien haben die Täter immer wieder Erfolg. Gutgläubig werden so hohe Geldbeträge an die Täter überwiesen. Ein einfacher Anruf bei der echten Tochter oder dem echten Sohn würde die Täter entlarven und die hilfsbereiten Eltern vor Schaden bewahren. Die Polizei appelliert erneut, in den Familien über diese skrupellose Masche zu sprechen. Überweisungen ohne persönlichen oder wenigstens telefonischen Kontakt sollten unterbleiben. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell