POL-ME: Audi SQ5 vor der Haustür entwendet - Ratingen - 2211005

Mettmann (ots)

Am Dienstagabend, 01. November 2022, entwendeten bisher unbekannte Täter einen schwarzen Audi SQ5 TDI vor der Haustür eines Einfamilienhauses an der Straße Am Hang in Ratingen-Ost. Die Polizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Das war geschehen:

Am Dienstagabend, gegen 22 Uhr, bemerkte eine Anwohnerin der Straße Am Hang in Ratingen-Ost verdächtige Geräusche. Anschließend beobachtete sie, wie ein schwarzer Audi Q5 die Einfahrt des Hauses der Nummer 11 verließ. Sie informierte den Halter des Fahrzeuges, welcher den Diebstahl seines Audi SQ5 feststellte und unmittelbar die Polizei informierte.

Wie der oder die unbekannten Täter den ordnungsgemäß verschlossenen Premium-SUV öffnen, starten und wegfahren konnten, ist bisher unklar.

Seit dem Diebstahl fehlt jede Spur des mittels keyless-go betriebenen, vier Jahre alten SUV mit dem amtlichen Kennzeichen ME - KL 2006. Der aktuelle Zeitwert des Fahrzeuges, das eine Laufleistung von circa 120.000 km hat, wird mit circa 90.000 Euro angegeben.

Bisher liegen der Ratinger Polizei keine konkreten Hinweise auf den oder die Fahrzeugdiebe und den Verbleib des gestohlenen Volvo vor. Polizeiliche Such- und Ermittlungsmaßnahmen im näheren Umfeld des Tatortes wurden veranlasst, führten jedoch nicht zu einem positiven Ergebnis. Ein Strafverfahren und weitere Ermittlungsmaßnahmen wurden eingeleitet, das Fahrzeug zur internationalen Fahndung ausgeschrieben.

Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen sowie sonstige Beobachtungen, die in einem Tatzusammenhang stehen könnten, wie auch Angaben zum aktuellen Standort und Verbleib des gesuchten Audi SQ5 TDI, nimmt die Polizei Ratingen, Telefon 02102 / 9981 6210, jederzeit entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell