Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall

Einbeck (ots)

Einbeck / Odagsen (rod)

Am Montag, 22.11.2021, befuhr eine 82-jährige Einbeckerin gegen 17:55 Uhr mit ihrem PKW Skoda den landwirtschaftlichen Verbindungsweg aus Richtung Odagsen kommend in Richtung K 523. In der Dunkelheit übersah sie den Einmündungsbereich zur K 523 und fuhr weiter geradeaus über die begrenzende Leitplanke. Hier wurde ihr Fahrzeug gestoppt und kippte vorne über in den Straßengraben. Die Fahrzeugführerin blieb unverletzt, an ihrem Fahrzeug entstand ein Schaden von ca. 4.000 Euro und der PKW musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell