Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfälle

Uslar (ots)

B241 (js) Am 22.11.21, gegen 14.25 Uhr, befuhr eine 54-jährige PKW-Fahrerin aus Beverungen mit ihrem Fahrzeug die B 241 aus Richtung Schönhagen kommend in Richtung Amelith. Als sie einen vor ihr fahrenden Trecker überholen wollte, kam es zum seitlichen Zusammenstoß mit der nachfolgenden Sattelzugmaschine eines 38-jährigen Fahrers aus Bad Lippspringe, der sich bereits im Überholvorgang befand. Am PKW und am LKW entstand ein Sachschaden von ca. 7.000 EUR.

USLAR (js) Am 22.11.21, gegen 08.20 Uhr, kam es auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Wiesenstraße in Uslar zu einem Zusammenstoß beim Ausparken zwischen zwei PKW. Beteiligt waren eine 63-Jährige und eine 34-Jährige. Beide wohnen in Uslarer Ortsteilen. Es entstand ein Sachschaden von ca. 1.700 EUR.

