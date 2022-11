Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Widerstand bei einer Personenkontrolle

Pirmasens (ots)

Am Mittwoch, gegen 23:50 Uhr, wurde ein Mann in der Zwingerstraße nach einem Vorfall an der nahegelegenen Tankstelle einer Kontrolle unterzogen. Nachdem er zunächst die Angabe seiner Personalien verweigerte und sich auch sonst unkooperativ und aggressiv verhielt, wurde er zur Eigensicherung durchsucht. Hierbei händigte er freiwillig ein Döschen mit Amphetaminanhaftungen aus. Nachdem ein weiteres Döschen mit mehrere Gramm Amphetamin in seiner Hosentasche aufgefunden wurde, widersetzte er sich der weiteren Durchsuchung durch Abwehrbewegungen und Verwinden des Körpers. Erst nachdem der Mann zu Boden gebracht werden konnte, war eine Fixierung möglich. Hierbei zog er sich eine leichte Verletzung im Gesicht zu. Er hatte unter anderem auch eine Sturmmaske und Latexhandschuhe dabei. Nach der Verbringung auf die Dienststelle, durfte er nach einer ärztlichen Untersuchung die Nacht im Gewahrsam verbringen. Den 24-jährigen Mann aus dem Landkreis erwarten nun Strafverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie wegen des geleisteten Widerstands. pdps

