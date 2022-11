POL-PDPS: Diebstahl einer Sporttasche während des Trainings im Westpfalz-Stadion

Pirmasens (ots) - Am Dienstag, zwischen 08:00 und 09:45 Uhr, beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen frisch lackierten Pkw auf dem Gelände einer Autofirma in der Texas Avenue. Da der blau lackierte Pkw weiße Farbanhaftungen am beschädigten Heck aufweist, wird vermutet, dass ein älterer weißer Mercedes Sprinter den Schaden verursacht haben könnte. Im Tatzeitraum befuhr ein solcher das Gelände. Er müsste vorne ...

