Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Ottenstein - Mutmaßliche Brandursache wohl Selbstentzündung

Ahaus-Ottenstein (ots)

Ereignisort: Ahaus-Ottenstein, Solmstraße

Ereigniszeit: 17.10.2022, 17:30 Uhr

Mutmaßlich durch eine chemische Reaktion geriet am Montagabend eine Lackieranlage in einem holzverarbeitenden Betrieb in Brand. Gegen 17.30 Uhr rückten Feuerwehr und Polizei zur Solmstraße im Ahauser Ortsteil Ottenstein aus. Die Flammen konnten schnell gelöscht werden. Personen kamen nicht zu Schaden. Nach erster Schätzung entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 30.000 Euro. Die Ermittlungen der Brandermittler des Kriminalkommissariats 11 in Borken dauern an. (db)

