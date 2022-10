Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek-Nienborg - Zeugenaufruf nach Diebstahl von Holzfigur

Heek-Nienborg (ots)

Tatort: Heek-Nienborg, Eper Straße

Tatzeit: 16.10.2022, zwischen 06:00 Uhr und 19:20 Uhr

Da stand er auf einem Holzstumpf im Vorgarten und beobachtete das Geschehen auf der Eper Straße in Heek-Nienborg. Dabei verhalf ihm eine Laterne, auch bei Dunkelheit den Überblick zu behalten. Nun ist er weg, der hölzerne Wichtel, entwendet am Sonntag, zwischen 06.00 Uhr und 19.20 Uhr. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Ahaus: Tel. (02561) 9260. (db)

