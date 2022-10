Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Zeugenaufruf nach Auffahrunfall im Kreisverkehr

Verursacher flüchtet

Stadtlohn (ots)

Unfallort: Stadtlohn, Kreisverkehr L572 / Weerseloer Straße / Siemensstraße

Unfallzeit: 17.10.2022, 20:20 Uhr

Bei einem Auffahrunfall hat ein bislang unbekannter Autofahrer sein Kennzeichen mit der Aufschrift GD294TE (Polen) in Stadtlohn verloren. Der Fahrer war mit seinem dunklen Wagen, mutmaßlich ein Opel, auf der Landesstraße 572 aus Richtung Südlohn kommend in Richtung Stadtlohn und auf einen in dem Kreisverkehr Weerseloer Straße / Siemensstraße / Eschstraße wartenden Wagen aufgefahren. Über den Grünstreifen flüchtete der Unbekannte in Richtung Eschstraße stadteinwärts. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell