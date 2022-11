Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Einbrüche in Schlossereien

Zweibrücken (ots)

Im Laufe des zurückliegenden Wochenendes drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in die Firmengebäude zweier benachbarter Schlossereien im Etzelweg ein. Während sie bei einem Einbruch offenkundig von der Alarmanlage gestört wurden, und daher ein Eindringen in das Gebäudeinnere misslang, konnten die Täter bei dem zweiten Einbruch in die Büroräumlichkeiten gelangen, wo ein Tresor aufgeflext wurde um an das darin befindliche Bargeld zu gelangen. Der Gesamtschaden beider Taten lässt sich derzeit noch nicht exakt beziffern, er dürfte jedoch mehrere tausend Euro betragen.|pizw

