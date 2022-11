POL-PDPS: Zwei Mountain-Bikes gestohlen und Reifen am Auto plattgestochen

Pirmasens (ots) - Eine 50-jährige Frau aus Pirmasens war am Samstag, zwischen 01:00 und 02:00 Uhr zu Fuß auf dem Heimweg vom Novembermarkt in die Rodalberstraße, als sie in der Schloßstraße/Dankelsbachstraße bemerkte, dass sie von einem Mann verfolgt wurde. Plötzlich habe er nach ihrem Oberarm gegriffen. Die Frau riss sich los und lief weiter in die ...

mehr