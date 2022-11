Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Zweibrücken und der Polizeidirektion Pirmasens zu einem versuchten Raub eines Pkws an einer Tankstelle

Pirmasens (ots)

Am Sonntag, um 19:40 Uhr, betankte ein 36-jähriger Mann aus Pirmasens seinen Pkw in der Winzler Straße. Als er nach dem Bezahlen in sein Auto gestiegen war, riss plötzlich ein Mann die Fahrertür auf und forderte die Aushändigung der Autoschlüssel. Der Autofahrer verweigerte die Herausgabe des Schlüssels und konnte Versuche des Beschuldigten, die Schlüssel zu greifen, abwehren. Ein anderer Autofahrer alarmierte inzwischen die Polizei. Es gelang dem 36-Jährigen schließlich, die Fahrertür zu verriegeln und langsam vom Tankstellengelände zu fahren. Der Beschuldigte verfolgte den Wagen kurz zu Fuß, kehrte dann aber wieder zum Tankstellengelände zurück, wo er nach Eintreffen der Polizei von Zeugen identifiziert wurde. Bereits am 29.10. war der Beschuldigte in ähnlicher Weise in Erscheinung getreten.

Wir berichteten unter: https://s.rlp.de/NpGKW

Der 30-jährige Beschuldigte befand sich in Begleitung zweier weiterer Männer, die nicht in das Geschehen eingegriffen hatten. Er machte keine Angaben zur Sache. Alle drei waren augenscheinlich alkoholisiert. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Zweibrücken wurde dem Beschuldigten nach der vorläufigen Festnahme eine Blutprobe entnommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft hat die Ermittlungsrichterin des Amtsgerichts Zweibrücken am heutigen Tage Haftbefehl gegen den Beschuldigten wegen Wiederholungsgefahr erlassen. Der Beschuldigte wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

