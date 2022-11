Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: B 427/Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

Schindhard (ots)

Am Freitag, 04.11.2022, gegen 14.00 Uhr kam es auf der B 427 zwischen dem Reichenbacher Kreisel und Busenberg in einer Kurve zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr, als ein aus Richtung Dahn-Reichenbach kommender weißer Kleintransporter mit unbekannter Auf-schrift nach links auf den Fahrstreifen eines entgegenkommenden Renault gelangte. Hierbei stießen beide Fahrzeuge mit ihren jeweiligen linken Außenspiegeln gegeneinander, so dass am Renault Kangoo Sachschaden in Höhe von ca. 200.- Euro entstand. Der weiße Kleintransporter setzte seine Fahrt fort, ohne den erforderlichen Feststellungen nachzukommen. Wer kann Angaben zum Unfallhergang, dem Unfallverursacher bzw. dem unfallverursachenden Fahrzeug machen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Dahn per Email (pi-dahn@polizei.rlp.de) bzw. unter der Rufnummer 06391/916-0 entgegen. /pidn

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell