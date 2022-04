Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Dissen a.T.W.: Zusammenstoß zwischen Pkw und Radfahrerin

Dissen (ots)

Am Dienstagmittag, gegen 12:55 Uhr, befuhr eine 47-jährige Dissenerin mit ihrem Fahrrad die Große Straße in Richtung Stadtzentrum. Aus der Straße "Am Krümpel" kam ein silberner Pkw und erfasste das Fahrrad der Frau am Hinterreifen, sie stürzte. Der etwa 60-jährige Autofahrer, mit Bart und Brille, hielt sofort an und nahm Kontakt zur Radfahrerin auf. Es kam zu einem kurzen Gespräch und die Gestürzte ging davon aus, unverletzt zu sein. Der Autofahrer setzte seine Fahrt daraufhin fort. Nachdem der erste Schock überwunden war, stellte die 47-Jährige aber doch leichte Verletzungen und Sachschäden an ihrem Fahrrad fest. Sie meldete den Verkehrsunfall bei der Polizei. Nun sind die Ermittler der Polizeistation Dissen auf der Suche nach dem Fahrer des silbernen Pkw, einer Limousine, der die Radfahrerin erfasste. Ebenso werden Zeugen gesucht, die den Unfall beobachten konnten oder die sich um die Frau kümmerten. Hinweise bitte an die Polizeistation in Dissen unter 05421/921390.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell