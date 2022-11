POL-PDPS: Einbruchsdiebstahl in Firma

Pirmasens (ots) - In der Zeit von Freitag, 04.11.2022, 17:00 Uhr bis Samstag, 05.11.2022, 09:00 Uhr wur-de an einem in der Pirmasenser Schäferstraße in Höhe Hausnummer 16 abgestellten weißen Transporter der linke Frontscheinwerfer eingeschlagen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Pirmasens unter Tel.: 06331/5200 oder per Email unter pipirmasens@polizei.rlp.de entgegen. (pips) Kontaktdaten für Presseanfragen: ...

