POL-PDPS: Sachbeschädigung an Rollladen - Zeugen gesucht

In der Nacht auf Samstag, 05.11.2022 wurde an einem ehemaligen Lotto-/Tabakwarengeschäft in der Landauer Straße 23 der Rollladen an der Eingangstür beschädigt. Dieser wurde derart hineingedrückt, dass er aus der Führung sprang und nicht mehr zu reparieren ist. Die Tatzeit bezieht sich auf die Uhrzeit von 00:30 Uhr bis 07:00 Uhr. Wer Hinweise hierzu geben kann soll sich bitte mit der PI Pirmasens unter Tel.: 06331/5200 oder per Email an pipirmasens@polizei.rlp.de melden. (pips)

