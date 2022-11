Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit Flucht

Zweibrücken (ots)

Am 31.10.2022 in der Zeit von 11:30 - 14:20 Uhr wurde auf dem Parkplatz des Baumarktes in der Wilkstraße ein weißer Opel Crossland X auf der Fahrerseite beschädigt. Der Schädiger entfernte sich anschließend mit seinem Fahrzeug ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1.500 EUR. Die Polizeiinspektion Zweibrücken sucht Zeugen der Unfallflucht (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de). |pizw

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell