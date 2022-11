POL-PDPS: Täter der Einbrüche Wasgau- und KIK-Mark ermittelt

Pirmasens (ots) - Am Mittwoch, um 23:50 Uhr, versuchte ein unbekannter Mann, in zwei Wohnungen in der Christiansgasse 17 einzubrechen. Er hebelte an zwei Wohneinheiten des Erdgeschosses an den Rollläden. Bei einer Wohnung wurde dabei auch die Scheibe beschädigt. Nachdem er von den Bewohnern gestört wurde, flüchtete der Mann zu Fuß in Richtung Wörthstraße. Der ...

mehr