Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Versuchter Einbruch in zwei Wohnungen in der Christiansgasse

Pirmasens (ots)

Am Mittwoch, um 23:50 Uhr, versuchte ein unbekannter Mann, in zwei Wohnungen in der Christiansgasse 17 einzubrechen. Er hebelte an zwei Wohneinheiten des Erdgeschosses an den Rollläden. Bei einer Wohnung wurde dabei auch die Scheibe beschädigt. Nachdem er von den Bewohnern gestört wurde, flüchtete der Mann zu Fuß in Richtung Wörthstraße. Der Schaden an den Rollläden und dem Fenster wird insgesamt auf 2500 Euro geschätzt.

Täterbeschreibung:

mitteleuropäische Erscheinung, 20-30 Jahre alt, 175-185cm groß, schlank, trug blaue Jeans, eine graue Jacke und einen Rucksack.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pdps

