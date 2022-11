Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Werkstatt-/Garagenbrand

Münchweiler an der Rodalb, Industriestraße (ots)

Am 02.11.2022 um ca. 17:00 Uhr, kam es bei Schweißerarbeiten in der Industriestraße, in Münchweiler an der Rodalb, zu einem Werkstatt/-Garagenbrand. Der Brand wurde durch die Feuerwehren Rodalben, Lemberg und Pirmasens, welche mit insgesamt 12 Fahrzeugen vor Ort waren, gelöscht. Eine beteiligte Person wurde durch den Rettungsdienst, aufgrund des Verdachtes auf eine Rauchgasintoxikation, ins Krankenhaus verbracht. Der durch das Feuer entstandene Schaden am betroffenen Gebäude wird auf ca. 100000 Euro geschätzt.

pdps

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell