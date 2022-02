Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Einbruch in die Geschäftsräume eines Ferienparks in Rechlin angezeigt

Röbel/Müritz (ots)

Durch einen Hinweisgeber wurde ein Einbruch in die Geschäftsräume eines Ferienparks im Rechliner Ortsteil Boek bekannt. In der Zeit vom 07.02.2022, 16:00 Uhr bis zum 08.02.2022, 07:30 Uhr drangen bislang unbekannte Täter widerrechtlich in die Räumlichkeiten ein und entwendeten eine geringe Menge Bargeld im zweistelligen Bereich sowie Werkzeuge im Wert von ca. 1.000 Euro. Hierunter waren unter anderem Sägen der Hersteller Bosch und Makita, ein Werkzeugkoffer der Marke Mannesmann sowie eine Ständerbohrmaschine.

Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder zum Verbleib des Diebesguts geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Röbel unter 039931/848224 oder über die Internetwache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de zu melden.

Die Ermittlungen wegen des Einbruchsdiebstahls hat die Kriminalkommissariatsaußenstelle Röbel übernommen, welche gegenwärtig mit der Auswertung der vor Ort durch den Kriminaldauerdienst gesicherten Spuren befasst ist.

