POL-SO: Falsche Microsoftmitarbeiter versuchen Betrug bei der Polizei

Soest (ots) - Unbekannte brachen am Sonntag, 12. Juni, in der Zeit zwischen 15 Uhr und 19.45 Uhr in ein Einfamilienhaus am Ostenhellweg ein. Sie hebelten eine Tür auf und gelangten so ins Innere. Dort durchsuchten sie sämtliche Räume und flohen mit Schmuck als Beute. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02921 91000 entgegen.(jb) Rückfragenvermerk für Medienvertreter: Kreispolizeibehörde ...

