POL-PDPS: Taser-Einsatz gegen flüchtigen E-Scooterfahrer

Am Donnerstag, um 23:45 Uhr, versuchte die Polizei, einen E-Scooterfahrer in der Adlerstraße zu kontrollieren. Der E-Scooter wies kein Nummernschild auf und wurde ohne Beleuchtung und in Schlangenlinien geführt. Auf Anhaltezeichen reagierte der Fahrer nicht. Er flüchtete über eine enge, mit einem Pkw nicht befahrbare Seitengasse, in Richtung Berliner Ring. Die Beamten setzten die Verfolgung zu Fuß fort, wobei in der hinteren Hosentasche des Fahrers der Griff eines Revolvers erkannt wurde. Obwohl bei der Verfolgung der Einsatz des Distanzelektroimpulsgerätes zweimalig angedroht wurde, setzte der Mann die Flucht fort. In einem günstigen Moment, der Fahrer musste die Fahrt verlangsamen, wurde der Taser eingesetzt und zeigte sofort Wirkung. Der Flüchtige fiel zu Boden und konnte nun widerstandslos festgenommen werden. Alle Beteiligten blieben unverletzt.

Der geladene Revolver wies ein PTB-Zeichen auf. Im mitgeführten Rucksack wurden neben Schmuck und Bargeld eine größere Menge an Betäubungsmitteln aufgefunden. Ein freiwilliger Alkoholtest ergab einen Wert von 1,71 Promille. Ein freiwillig durchgeführter Drogentest reagierte positiv auf Amphetamin. Bei der folgenden Wohnungsdurchsuchung wurden drei weitere Schreckschusswaffen mit Munition und nochmals kleinere Mengen an Betäubungsmitteln sichergestellt. Der mitgeführte E-Scooter wurde ebenfalls sichergestellt, da keine Fahrgestell-Ident-Nummer feststellbar war und ein Eigentumsnachweis nicht geführt werden konnte.

Der 29-jährige Pirmasenser wurde erkennungsdienstlich behandelt, eine Blutprobe wurde entnommen und er wurde zunächst in Gewahrsam genommen. Zwischenzeitlich ist der Mann wieder auf freiem Fuß. Ihm werden neben den Verstößen gegen das Waffengesetz und das Betäubungsmittelgesetz auch mehrere Verkehrsdelikte vorgeworfen. pdps

