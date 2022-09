Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen - Auffahrunfall

Zwei Personen wurden bei einem Unfall auf der B311 zum Teil schwer verletzt.

Ulm (ots)

Ein 48-Jähriger war am Freitag gegen 18.25 Uhr auf der B311 in Richtung Ehingen unterwegs. Kurz vor Gamerschwang verringerte er seine Geschwindigkeit, um nach rechts in einen Feldweg abzubiegen. Das bemerkte ein nachfolgender 24 Jahre alter Autofahrer zu spät. Er krachte mit hoher Geschwindigkeit in das Heck des bremsenden Pkw. Der Unfallverursacher erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen. Eine 22 Jahre alte Mitfahrerin im Pkw des 48-Jährigen wurde leicht verletzt. Beide wurden in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden an den Autos beträgt ca. 10.000 Euro. Während der Unfallaufnahme war die Bundesstraße halbseitig gesperrt. Es kam dadurch zu leichten Verkehrsbehinderungen.

++++++++++++++++1897093

Polizeiführer vom Dienst/Schni Tel. 0731/188-1111 E-Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell