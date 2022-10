Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eberbach/ Rhein-Neckar-Kreis: Fahrradfahrerin nach Unfall verletzt

Eberbach/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Donnerstagmittag kam es gegen 12 Uhr in der Wilhelm-Blos-Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 69-jährige Fahrradfahrerin verletzt wurde. Ein 20-jähriger VW-Fahrer wollte bei Grün von der Wilhelm-Blos-Straße nach rechts in den Neuer Weg-Nord abbiegen, ohne dabei die bevorrechtigte Radfahrerin vorbeifahren zu lassen, die auf dem Radfahrstreifen den Neuer Weg-Nord überqueren wollte. In der Folge kam es zu einem Zusammenstoß.

Die 69-Jährige stürzte und wurde noch vor Ort erstversorgt, bevor sie zur weiteren Behandlung in eine Klinik eingeliefert werden musste. Sie muss stationär behandelt werden, Lebensgefahr besteht nicht. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von 1500 Euro.

