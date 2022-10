Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Walldorf/BAB5/Rhein-Neckar-Kreis: Radfahrer auf der Autobahn unterwegs

Walldorf (ots)

Am Donnerstag gegen 21.00 Uhr meldeten zahlreiche Autofahrer, die auf der BAB 5 von Walldorf in Fahrtrichtung Heidelberg unterwegs waren, dass sich dort zwei Fahrradfahrer aufhalten. Diese fuhren scheinbar an der Anschlussstelle Walldorf auf die Autobahn auf und befuhren den Standstreifen in Richtung Rastanlage. Der 19-jährige und 21-jährige Radfahrer konnten durch die eingesetzten Polizisten angetroffen und an die Rastanlage geleitet werden. Hier wurden sie aufgefordert die Autobahn nicht erneut mit ihren Fahrrädern zu befahren und mussten diese über einen Acker in Richtung L598 verlassen.

