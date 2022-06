POL-HBPP: Mehrere Brückenspringer im Rahmen eines Junggesellenabschiedes

Ginsheim-Gustavsburg (ots) - Ein mit 4 Personen besetztes Sportboot drohte heute, nach Angaben der an Bord befindlichen Mitteilerin, gegen 18.00 Uhr, schnell zu sinken. Die Ursache war zunächst unklar und das automatische Herauspumpen schien nicht zu funktionieren. Glücklicherweise war das Boot in einem Nebenarm des Rheins, in Höhe Km 495,8, unterwegs, so dass die Besatzung das Boot zügig auf das sandige Ufer des ...

mehr