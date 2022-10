Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bahlingen: Betrunkener Pedelec-Fahrer

Freiburg (ots)

Am Samstag, 01.10.22, gegen 23.45 Uhr wurde auf der L 116 in Richtung Teningen ein 17-jähriger Pedelec-Fahrer aufgrund seiner auffälligen Fahrweise einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Alkoholwert von rund 1,8 Promille. Ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr wurde eingeleitet und eine Blutentnahme in einem benachbarten Krankenhaus durchgeführt. Eine entsprechende Mitteilung geht auch an die Führerscheinstelle.

